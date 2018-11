Lamborghini Sc18 Karşınızda

CARMEDYA.COM – Lamborghini Squadra Corse, şirket tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor. SC18 olarak adlandırılan özel bir araç, otomobil severlerin beğenisine sunuldu.

Lamborghini Aventador'a dayanan bu model markanın motor sporları ile ilgilenen bölümü tarafından oluşturuldu. Modelde bolca agresif detaylar bulunuyor. Önden bakıldığında farklı body-kit ayrıntılar onun asi bakışlarını güçlendiriyor. Ön tarafında SC18, Huracán GT3 EVO'da kullanılan hava girişlerine yer vermiş. Arka bölümde ise ayarlanabilir arka kanat dikkatlerden kaçmıyor.

Daha güçlü



Motordan bahsetmişken, SC18, 759 Hp güç ve 720 Nm tork değeri üreten 6.5 litrelik V12 motor ile birlikte geliyor. Bu motor 0-100 hızlanmasını 2.8 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 305 km/s. Şanzıman olarak ise modelde yedi vitesli bir ISR vites sistemi kullanılmış. İçeride ise bola Alcantara döşemeler kullanıldı. Ayrıca kontrast oluşturacak dikişlere de içeride yer verilmiş.

