Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Yıldız kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Yıldız karakterini canlandıran Aslıhan Güner kimdir?

Aslıhan Güner'in başrollerinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Yıldız karakterini canlandıran Aslıhan Güner kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: YILDIZ GERÇEK ADI NEDİR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterini "Aslıhan Güner" canlandırıyor. Aslıhan Güner'in dizideki karakterinin adı"Yıldız Kadıoğlu"dur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: YILDIZ KADIOĞLU KARAKTERİ

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden diğeri… O köprüyü yıllardır bırakmayan, hep köprünün diğer ucundan bir gün çıkıp gelecek olan Kuzey'i bekleyen Yıldız, otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadındır. Kuzey'in dönüşüyle, Yıllardır pas tutmuş olan pusulası Kuzey'ini bulmuş olsa da o, yirmi yıl önceki genç kız değildir. Aşkı nasıl ki küllenmediyse, öfkesi de küllenmeyecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

17 Aralık 1987'de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi'nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.

Aslıhan Güner'in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu'da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kuzey Yıldızı' dizisinde başrolde yer almaktadır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu

Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu

Gizem Güneş: Feride Mollaoğlu

Aslıhan Kapanşahin: Mine Mollaoğlu

Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe Mollaoğlu

Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu

Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu

Merve Şen: Nahide Kadıoğlu

Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu

Burak Can: Poyraz Kadıoğlu

İnan Yılmaz: Ruhi

Can Kızıltuğ: Osman

Korcan Kol: Emin

Şükrü Üçüncü: Şükrü

Gülşah Tosun: Esma

Cengiz Bozkurt: Cevher Kadıoğlu

Ayçin İnci: Fahriye

Murat Makar: Engin