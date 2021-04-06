KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA GİŞELERDE KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA GİŞELERDE KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA GİŞELERDE KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL KAMERADA

Kamyona arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

-Kamyona arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, gişelere girmek için bekleyen kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.  

Kaza saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Hızla ilerleyen Murat Öztürk yönetimindeki 35 ADF 104 plakalı otomobil Kurnaköy Gişelerine girmek üzere bekleyen Serkan Meriçkan yönetimindeki  59 NG 659 plakalı bir kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Öztürk'ün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin gişeye girmek için bekleyen kamyona çarptığı görülüyor. 

Kamyon sürücüsü Serkan Meriçkan, "İki tane TIR vardı. Ben bekliyordum hareket halinde değildim. Bir gümbürtü koptu. Ben kamyon çarptı sandım. Olay bu. Görüntü ortada" dedi. 

Görüntü dökümü: -------------

-Güvenlik kamerası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hazal Kaya Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA GİŞELERDE KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:13:26. #1.15#
title