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Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Çalışkanlar Mahallesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesi Çalışkanlar Mahallesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çalışkanlar Mahallesinde koyun otlatmaya çıkan vatandaş, koyunlarından bir tanesinin eksik olduğunu anladı. Koyunu aramaya başlayan vatandaş, koyunun kuyuya düştüğünü gördü. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye talihsiz koyunu kuyudan çıkararak sahibine teslim etti. - BALIKESİR

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

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