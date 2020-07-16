Kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kütahya'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı.
16.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:55
Kütahya'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı.
Doğalar köyü yakınında bir su kuyusundan köpek havlama seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), yaklaşık 20 metre derinlikteki kuyuya halatla indi.
Ekipler, yarım saat süren çalışma sonucunda köpeği kuyudan çıkardı.
Kaynak: AA