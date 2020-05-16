KÜTAHYA Sulama kanalına düşen kadın hayatını kaybetti Sulama kanalına düşen kadın hayatını kaybettiKÜTAHYA'nın Domaniç İlçesine bağlı Durabey köyünde, Hanife İlik (82) evinin önünde bulunan sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen kadın hayatını kaybetti

KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesine bağlı Durabey köyünde, Hanife İlik (82) evinin önünde bulunan sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti.

Durabey köyünde oturan Hanife İlik, gece yarısı evinin önünde bulunan sulama kanalına düştü. Yaklaşık 60 metre sürüklenen İlik'in cansız bedeni üçüncü köprü mevkiinde köylüler tarafından fark edilerek jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışmasının ardından sudan çıkarılan Hanife İlik'in cansız bedeni Domaniç İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA