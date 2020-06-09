"Kütahya, nitelikli kütüphaneleri ve zengin kitap içeriğiyle özel ve önemli bir yere sahip" Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan Zekeriya Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan Zekeriya Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Toraman, Ünal'a çalışmalarında başarılar diledi.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Toraman, şehrin kültür ve turizm potansiyelinin artırılması için aktif ve koordineli çalışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Kültür ve sanat etkinliklerinin şehirdeki canlılığı artırarak tanıtıma katkı sağlayacağını ifade eden Vali Toraman, "İlimizi tanıtmak adına imkanlarımız dahilinde destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kütüphaneler hakkında bilgiler alan Vali Toraman, Türkiye'deki 18 yazma eser kütüphanesinden biri olan Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi ile 7 ilde bulunan edebiyat müze kütüphanelerinden biri olan Kütahya Evliya Çelebi Edebiyat Müze Kütüphanesine ev sahipliği yapan Kütahya'nın nitelikli kütüphaneleri ve zengin kitap içeriğiyle özel ve önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

"Kütahya için bir servet"

Vali Toraman, "Mehmed Emin Vahid Paşa tarafından 900 el yazmasıyla kurulan, günümüzde 3 bin 286 cilt el yazma ve 11 bin 153 adedi nadir basma kitap olmak üzere toplam 14 bin 439 esere ulaşan Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi, Kütahya için bir servettir" diye konuştu.

Kütüphanelerdeki ziyaretçi sayısının artırılması yönünde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Toraman, günümüz şartlarına hitap eden donanımlı kütüphanelerin ve güler yüzlü iletişimin artışa katkı sağlayacağını ifade etti.

Kazı çalışmaları başladı

İl genelinde devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Kütahya Müze Müdür Vekili Seher Altunkaynak Duğan; Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, Seyitömer Höyüğü ile Aslanapa ilçesinde bulunan Akalan Tümülüsünde çalışmaların başladığını, Kütahya Kalesi kazı çalışmaları için Bakanlıktan onay geldiğini söyledi.

Kütahya Kalesi'ne şehrin hemen her köşesinden görülebilecek bir Türk bayrağı asılması gerektiğini kaydeden Vali Toraman, gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Ziyarette; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Muammer Özer, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Ali Karakaya, Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Mevlüt Çetin, Kütahya İl Halk Kütüphanesi Müdürü Barış Başoğlu ile Kütahya Müze Müdür Vekili Seher Altunkaynak Duğan hazır bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA