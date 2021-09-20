Kütahya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir kişinin başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir kişinin başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dün, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın Sargın'ın (37), evinin bahçesinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.Y. (23), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suçunu itiraf eden zanlının, ifadesinde, alkollü olduklarını, aralarında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada Sargın'ın başına sopayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde hareketsiz yatar halde bulunan Sargın'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Kütahya'daki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Kütahya'daki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Müge Anlı
Spor Mustafa Denizli Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütahya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 21:52:31. #1.12#