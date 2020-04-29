Kütahya'da tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, tarlasına kaçak haşhaş eken kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice köyü yakınlarındaki Karacatepe mevkisindeki tarlaya kaçak haşhaş ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 6 dönümlük tarlaya haşhaş ekildiğini belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde haşhaşın izinsiz ekildiğinin tespit edilmesi üzerine, ekimi yaptığı belirlenen H.H.Y. gözaltına alındı.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkileri nezaretinde tarladan sökülen 86 bin 150 kök haşhaş ekiplerce imha edildi.

Kaynak: AA