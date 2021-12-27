Kütahya'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Uşak karayolu Yenikent beldesi Gölcük Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünden Gediz istikametine gitmekte olan Enver Bodur (55) yönetimindeki 43 LF 056 plakalı sebze yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Enver Bodur olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Ahmet Koç (42) ise yaralandı. Sürücünün cesedi Gediz Belediyesi ve AKUT ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. Gediz Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, ceset Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Nişanından dönen genç iş adamı kazada hayatını kaybetti! Geriye mutluluk dolu bu kare kaldı

Nişanından dönen genç iş adamı kazada hayatını kaybetti! Geriye mutluluk dolu bu kare kaldı

 Rusya'da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı

Rusya'da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı

 Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title