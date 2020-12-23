Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman, ATV'nin en sevilen dizilerinden bir tanesi. Her bölümü tarihi bir yolculuk olan Kuruluş Osman dizisi Osmanlı Dönemi'ni ve yaşananları seyircilerin ilgisine sunuyor. Son olarak Ertuğrul Bey'in ölümüyle seyirciler heyecanla 39. bölümü beklemeye başladı. Peki Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman, ATV'nin baş rollerini Burak Özçivit, Cüneyt Arkın, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş ve Özge Törer gibi oyuncuların paylaştığı bir dönem dizisi. Osmanlı tarihini, savaşlarını, mekanlarını ve yaşam şartlarını anlatan dizi, her hafta izleyiciyi ekranları karşısında kilitliyor. Bu hafta 39. bölümüyle ekranlara gelecek Kuruluş Osman dizisi seyircilerde bir burukluk yaşatacak! Seyirciler bu hafta Kuruluş Osman'da neler olacak merakla bekliyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kuruluş Osman fragmanı!

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇYA YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman dizisi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. Kuruluş'un adı olan Osman'ı ünlü oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor. Bozdağ Film yapımı Kuruluş Osman dizisinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ üstleniyor ve yönetmen koltuğunda Metin Günay, Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram oturuyor. 38. bölümün ardından Ertuğrul Bey'in ölümü ve Targun Hatun'un yaptığı planı Osman Bey'e anlatması seyircilerin 39. bölümü merakla beklemesine sebep oldu. Kuruluş Osman 39. bölümü her hafta olduğu gibi Çarşamba günü saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak!

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI!

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleyicileri hem üzdü hem de meraklandırdı. Ertuğrul Bey'in cenazesinin olacağı 39. bölüm fragmanları yayınlandı. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları!

KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!