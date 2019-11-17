Kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu
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Kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu.

17.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:42
Kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu.


Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Gümüştaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kazım Çelik'e ait koyun sürüsü dün gece kurtların saldırısına uğradı. Olayda 20 koyun telef olurken, 19 koyun da yaralandı. Çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten Çelik, maddi olarak kayba uğradığını belirterek yetkililerden zararlarının giderilmesini istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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