Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan çocuk bulundu - Haberler
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Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan çocuk bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan çocuk bulundu Bursa'da kursa gitmek için evden çıkan Batu Sırmaoğlu'ndan bir daha haber alınamamıştı.

Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan çocuk bulundu

BURSA - Bursa'da kursa gitmek için evden çıkan Batu Sırmaoğlu'ndan bir daha haber alınamamıştı. Sırmaoğlu 7 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesi'nde bulunan kurs merkezine gitmek için evden çıkan Batu Sırmaoğlu kayıplara karıştı. Oğlu Batu Sırmaoğlu'ndan saatlerce haber alamayan aiesi ekiplere haber verdi. Yaklaşık 7 saat haber alınamayan Sırmaoğlu bulundu. Polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edilen Sırmaoğlu'nun ilk söyledikleri "Babaanneme giderim diye metroya bindim, metro duraklarını karıştırınca bir daha da evi bulamadım" oldu.

Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan çocuk bulundu

Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan çocuk bulundu

Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan çocuk bulundu

Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan çocuk bulundu
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri
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