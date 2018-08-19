Kurban Pazarlarında Yoğunluk

İstanbul'da kurban satış yerlerinde üreticilerle daha ucuza kurbanlık almak isteyen alıcılar arasında kıyasıya pazarlıklar yaşanıyor.

Kentteki yaklaşık 200 noktada kurulan kurbanlık satış yerlerinde, hareketlilik devam ediyor.

Üreticiler tüm hayvanlarını satmak, alıcılar da evlerine kurbanlıkla dönmek için kıyasıya pazarlık yapıyor.

Başakşehir'de Kayaşehir Mahallesi'nde kurulan kurban satış yerinde, 13 bin 500 liraya satışa sunulan 300 kilogram ağırlığındaki büyükbaş hayvan, sıkı pazarlık sonucu 13 bin liraya alıcısını buldu.

Kurban satıcısı Abdurrahman Karagöz, Trakya'dan 32 büyükbaş hayvan getirdiğini ifade ederek, "İşler iyi gidiyor. 3-5 hayvanımız kaldı, bitirmek üzereyiz. Kurbanlıkları ortalama 12 bin 500-16 bin liraya sattık. Alan da memnun, satan da memnun. Alana da Allah hayırlı etsin. Kurbanlıklarımız bitecek." dedi.

Bu yıl fiyatların geçen yıla kıyasla biraz yüksek olduğunu dile getiren Karagöz, saman ve yeme gelen zammın kurbanlık fiyatlarına yansıdığını belirtti.

"Yarına mal kalmayabilir"

Kurban satıcısı Fatih Kumral, Yozgat'tan 70 büyükbaş hayvan getirdiklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bayrama 2 gün var, elimizde 20 hayvan kaldı. Satışlarımız çok güzel. Mal sayısı çok az kaldı. Yarına yeter mi yetmez mi bilmiyoruz. Yetmeyebilir. İnsanlar köye gittiği halde satışlarımız çok güzel. Fiyatları mazota, yeme gelen zamla kıyaslarsak şükür, sıkıntımız yok. Alıcı memnun, biz de fedakarlık yaptık. Malımız satıldı. Zam yapmadık, yem farklarını mecburen üzerine koyduk. Yarına mal kalmayabilir. İnsanlar acele ederse iyi olur. Bazıları ucuz olsun diye son güne bırakıyor ama hızla tükeniyor."

Kurban pazarının temiz olduğunu anlatan Karagöz, pazarın her gün ilaçlandığını söyledi.

Alıcı Kerem Karagöz de 6 kişi ortak olduklarını ifade ederek, fiyatların geçen yıla kıyasla 1-2 bin lira farklı olduğunu belirtti.

Alıcı Mehmet Çetinkaya, fiyatların aşırı olmadığını, bütçesine uygun bir kurbanlık alacaklarını söyledi.