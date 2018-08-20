Kurban Pazarında hareketlilik

KİLİS - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Canlı Hayvan Pazarında kurban satıcıları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, birlik beraberlik mesajı verdi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Başkan Yardımcıları Ahmet Polat ile Kadir Çirtikoğlu ile birlikte Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek, kurban satıcıları ile görüştü. Vatandaşlar ile de ayak üstü sohbet eden Başkan Kara, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar karşısında birlik beraberlik mesajı verdi.

Başkan Kara, Canlı Hayvan pazarında hareketliğin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Ekonomik bakımından operasyon düzenleseler de, doları yükletmeye başlayıp bizi ekonomik olarak batırmaya çalışsalar da, biz birlikte olduğumuz sürece, birbirimize destek verdiğimiz sürece, kendi örf ve adetlerimizi, bayramlarımızı, bayram tadında yaptığımız sürece, kim ne yaparsa yapsın, operasyonlar geri dönecektir. Bizim insanlarımız birlikteliği, beraberliği, bizim insanımızın Allah'a imanı millete güveni, her türlü operasyonu boşa çıkaracaktır" diye konuştu.