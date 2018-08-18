Kurban Bayramı'na Doğru

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Kurban Bayramı'nın cömertlik, dayanışma, yoksulların sevindirilmesi ve bu dünyada misafir olunduğunun hatırlanması olduğunu söyledi.

Özkeçeci, yayımladığı mesajında küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların ve hasretliklerin sona erdiği bayramın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Kadim medeniyetimizde bayramların, bizi biz yapan en önemli ortak payda olduğunu dile getiren Özkeçeci, mesajında şunlara yer verdi:

"Milletçe bizi sevinç içinde birbirine en çok bağlayan manevi vuslat günlerimizdir. Kurban, cömertliktir, dayanışmadır, yoksulların sevindirilmesidir. Kurban, bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır.

En önemlisi de kurban, Allah'a, kardeşlerimize, kardeşliğe ve dayanışmaya yakınlaşmadır. ve elbette bugünler, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın gözlerindeki sevinç ve aydınlığı hem arttırmanın hem tanıklığıyla mutlu olmanın günleridir."