Kurallara Uyun Ceza Yemeyin

21 Ağustos 2018 tarihinde idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde, İl Kurban Hizmetleri Komisyonu ikinci kez toplanarak, dini hükümlere ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde kurban kesimlerinin yapılması için alınan kararları açıkladı.

Düzce Vali Yardımcısı Ruhi Yaylacı başkanlığında toplanan komisyon, mevsim itibariyle, kesim yerlerinin üstlerinin kapalı olması, kurban kesim yerlerinde çocukların bulunmaması, çevre temizliği ve hijyene uyulması konularını görüştü.

Komisyonun aldığı karar uyarınca, bayram boyuna, Asar suyu, Karaca deresi ve kalıcı konutlar başta olmak üzere, dere kenarlarına, sokaklara, meydanlara parklara kurban atıkları atılmayacak.

Park, bahçe, cadde, sokak ve bina önlerinde kesim yapanların ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 TL, Kurban kesim yerlerinde gerekli yasalara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa verilen tesislere 58 Bin 351 TL, konutlarda ise Bin 450 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi.

Kurbanlık hayvanlara kötü davranan, zalimce işlem yapan, aç susuz bırakan, aşırı sıcağa ve soğu maruz bırakanlara 625 TL ceza uygulanacak.

Ayrıca komisyon Düzce'de 2018 yılı Kurban Bayramı toplu kesim noktalarını da belirledi. Buna göre, köy ve mahallelerden oluşan 47 noktada toplu kurban kesimi yapılacağı bildirildi. - DÜZCE