Kuraklık, Kulplu çiftçilerin kabusu oldu
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Kuraklık, Kulplu çiftçilerin kabusu oldu

Kuraklık, Kulplu çiftçilerin kabusu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, tarımsal arazilerin kurumaya yüz tutması çiftçiyi kara kara düşündürmeye başladı.

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, tarımsal arazilerin kurumaya yüz tutması çiftçiyi kara kara düşündürmeye başladı.

Son dönemlerin en az yağış alan kışını geride bırakan, bahar mevsiminde de beklenen yağışın gelmediği Kulp'ta çiftçileri telaş sardı. Kulp Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akdeniz, ülkeyi etkisi altına alan kuraklığın ilçelerini de vurduğunu söyledi. Akdeniz, "Pandemiden sonra kuraklığında gelmesi çiftçilerimizi olumsuz yönden etkilemiştir. Çiftçilerimiz gerçekten çok zor günler geçirmektedir. ÇKS'ye kayıtlı olup ve olmayan çiftçilerimizin, devletimiz tarafından zararlarının karşılanmasını talep etmekteyiz. Cumhurbaşkanımızdan, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan talebimiz Diyarbakır'ın afet bölgesi ilan edilmesi, çiftçi ve üreticilerimize destek verilmesidir" dedi. - DİYARBAKIR

Kuraklık, Kulplu çiftçilerin kabusu oldu
Kuraklık, Kulplu çiftçilerin kabusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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