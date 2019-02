Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye'de Kazı Çalışmalarının Süresini Uzatmak İçin Yeni Bir Proje...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye'de kazı çalışmalarının süresini uzatmak için yeni bir proje hazırladık"

SİNOP - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'de kazı çalışmalarının süresini uzatmak için yeni bir proje hazırladık. Önümüzdeki ay itibarıyla protokol işlemleri tamamlanıyor. İlk etapta 20 tane kazı yeriyle başlıyoruz ve bunları 12 aya yayıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop'ta yapımı tamamlanan Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Ersoy burada yaptığı açıklamada, turizm alanında hedef büyüttüklerini belirtti. Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkenin her noktasında turizmin gelişmesine katkı sunmak için planlamalar yaptıklarına işaret ederek, Sinop'un da önemli bir cazibe merkezi olduğunu anlattı.

Bakan Ersoy açıklamasının devamında, "Bugün açılışını yaptığımız Sinop Kültür Merkezi Sinop'a hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok amaçlı salonu, toplantı ve okuma salonları, sanat atölyeleri ve mekanlarıyla 5 bin 500 metrekarelik alana sahip bu eser Sinop'a çok yakıştı. 2018 birim fiyatlarıyla yaklaşık 17 buçuk milyon euroya mal olan bu eserin yanında Ayancık, Erfelek ve Gerze Belediyeleri Kültür Merkezi, sinema ve konferans salonlarının yapımlarına da yine 2018 birim fiyatları birim maliyetleriyle yaklaşık 1,1 milyon euroya bakanlığımız tarafından katkıda bulunuldu" diye konuştu.

Bakan Ersoy, Türkiye genelinde 133 noktada kazı çalışması yapıldığını ancak bunlardan 31'inin yabancı kazı başkanlıkları tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Bakan Ersoy konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu kazı çalışmalarının süresini uzatmak için yeni bir proje hazırladık. Önümüzdeki ay itibarıyla protokol işlemleri tamamlanıyor. İlk etapta 20 tane kazı yeriyle başlıyoruz ve bunları 12 aya yayıyoruz. 12 aya yaymayı kabul eden kazı başkanlıklarıyla bir protokol dahilinde aylık izleme koşulu ile her ay bakanlık olarak finansal olarak destekleyeceğiz. Aynı zamanda sanat tarihçisi ve arkeolog istihdam edilme şansı da getiriyoruz. Bununla ilgili harcamaları da Bakanlığımız gerekli harcamalar için gerekli finansmanı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Buradan Hamsilos'u ziyaret eden Bakan Ersoy, burada 10. Milli Parklar Sinop Bölge Müdürü Hasan Başyiğit'ten bilgi aldı. Ardından STK'larla bir araya gelen Ersoy, "Turizm hedeflerinde 50 milyonluk hedefi 70 milyona revize ederek iyi bir başlangıç yaptık. Tabii bu hedefleri geliştirebilmek içinde bildiğimiz turizm noktaları dışında Türkiye genelinde turizm alanlarını yaymamız gerekiyordu. Bu alanda yaptığımız çalışmalarda açıkçası Sinop'ta çok şanslı illerimizden biri Karadeniz'de liman özelliği taşıyan ve Karadeniz'in ortasında yer alan tek bölge. Çok nefis bir doğal yapı var. Tabii binlerce yıl önce bu keşfedilmiş. Bundan dolayı da çok ciddi kültürel ve arkeolojik değerleri var. Ama bunları doğru bir şekilde planlanıp programlanıp turizm hizmetine sokulması gerekiyor. Açıkçası bu değerlerin biraz da tanıtılması lazım. Sinop hak ettiği değeri almamış şu zamana kadar. Biz bununla ilgili çok ciddi program yapacağız. Önemli olan burada turist sayısını artırmak. Son 15 yılda 65 bin olan konaklamamız sayısı 175 bin liraya gelmiş. Ama bu yeterlimi diyorsanız hiç yeterli değil Sinop açısından. Daha misli ve fazlası Sinop tarafından ağırlanabilecek durumda. Bunun için gerekli olacak turist sayısını çekecek başta doğal ortam olmak üzere turizmde en önemli şey insan kaynağı biliyorsunuz. Burada da Sinop mutlu insanlarla dolu yapılan anketler de hep mutlu insanlarla 1.çıkıyor Sinop. Turistle ilgili olan her şey sizde var. Bunu doğru bir şekilde programlayıp hizmete kazandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

