'Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler' sergisi Kalyon Kültür'de açıldı

İklim değişikliğinden çevre sorunlarına, depremden salgın hastalıklara toplumda büyük yıkıma neden olan unsurların kişisel bellekte yarattığı izdüşümlere odaklanan 'Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler' sergisi Kalyon Kültür'de sanatseverlerle buluştu.

Kalyon Kültür, bugünün kültürel üretimini desteklemek ve sanatseverlerle buluşturmak amacıyla aynı zamanda şair İhsan Raif'in de büyüdüğü ev olan Taş Konak'ı 3 yıl önce restore ettirmişti.

Serginin açılış törenine Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora, eserleri bulunan sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

ÇAĞDAŞ VE GELENEKSEL SANAT TEKNİKLERİ KULLANILDI

Aslı Bora'nın küratörlüğünü üstlendiği sergide pentür, heykel, seramik gibi geleneksel sanat temsillerinin yanı sıra kolaj, video, dijital sanat ve ileri dönüşüm uygulamalarının yer aldığı çağdaş sanat teknikleri de kullanıldı. Sanatçıların birbirinden habersiz olarak ürettiği ve tek bir hikayede buluştuğu eserler hem anlatım diliyle hem de kullanılan teknikleriyle sanatta çok sesliliğin imzasını taşıyor.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Serginin açılış davetinde konuşan Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, "'Geçmişe vefa geleceğe değer' misyonu ile yola çıktığımız Kalyon Kültür'de 3 yılı geride bıraktık.Kalyon Vakfı olarak tarihimize, kültürümüze ve şehrimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle yeni Türkiye Yüzyılı'nda daha iyi bir gelecek için kültürel mirasımızı korumak çocuklarımıza ve torunlarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehre vefamızı bu binada taş konağımızda sanatın her dalına yer vererek gösteriyoruz. Topluma dokunabilme vizyonumuzla sanata ve sanatçıya destek vermeye edeceğiz. Biz bu desteği koşulsuz ve karşılıksız sürdürüyoruz. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok sergiye ve farklı konularda atölyelere ev sahipliği yaptık" dedi.

DAHA İYİ BİR DÜNYA KURMA HAYALİNE DESTEK VERİYORUZ

Kalyoncu, "Kalyon Kültür; Kalyon Vakfı'nın şehre vefa misyonuyla hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk projesidir. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak 'İyilik İçin Sanat Derneği' ile birlikte daha iyi bir dünya kurma hayaline destek veriyoruz. Biliyoruz ki sanat insanlar arasında köprüler kurar, toplumları dönüştürme gücüne sahiptir. İklim ve çevre sorunları insanlık adına çözülmesi gereken en acil konular arasında yer alıyor. Bu sorunlara dikkat çekerek farkındalığı artırmayı hedefleyen bu sergide sanatçılarımıza yer vererek herkese ilham olmayı ümit ediyoruz. Hepimiz bu gezegenin bir parçasıyız, onu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak öncelikli sorumluluğumuzdur. Sanat herkesin hakkı idealiyle, topluma dokunabilme vizyonumuzla sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BOZKURT: GENÇ SANATÇILARIN SANAT PİYASASINDA GÖRÜNÜRLÜKLERİNE KATKIDA BULUNMAYI AMAÇLIYORUZ

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne olan inançları ile projelerine hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt ise "Hayata geçirdiğimiz projelerimizle birçok genç sanatçıyı destekleme fırsatı bulduk. Bizim amacımız, sanatın daha geniş kitlelere yayılması için projeler üretmek ve genç sanatçıların sanat piyasasında görünürlüklerine katkıda bulunmak. Bunun için de kurumlarla yapılan iş birliklerini çok önemsiyoruz. Her kurumun birbirinden farklı etkin iş ve ilişki ağları var. 'Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler' sergisi kapsamında iş birliği gerçekleştirdiğimiz Kalyon Kültür, etki alanı büyük ve geniş kitlelere ulaşan güçlü bir kurum. Bu nedenle projenin ve sanatçıların görünürlüğüne ciddi anlamda katkı sağlanacak. Bu zamana kadar farklı projelerimizde yer almış birbirinden kıymetli sanatçılarımızın eserleri ile oluşturulan bu sergiyi, merkezi konumu ve tarihi yapısıyla dikkat çeken Nişantaşı Taş Konak'ta gerçekleştirmekten dolayı da son derece mutluyuz. Bu vesile ile de Kalyon Kültür'e değerli iş birliği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN ESERLERİN REHBERLİĞİNDE KENDİ DÜŞÜNCELERİNİ KEŞFETMELERİNİ UMUYORUZ

Serginin küratörlüğünü üstlenen Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora da sergiye dair şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler, 23 sanatçının 50'ye yakın eserinin yer aldığı karma bir sergi. Sergimiz, iklim değişikliği, pandemi, göç gibi konuların, her birimizin kişisel deneyimleriyle nasıl kesiştiğini keşfetmemize yardımcı olmayı hedefliyor. Bu keşif sürecinde, izleyicileri iç dünyalarında bir yolculuğa çıkarmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacını taşıyoruz. Sergiye gelen herkesin, bu eserlerin rehberliğinde kendi düşüncelerini keşfetme fırsatını elde etmelerini umuyoruz."

Sergide alfabetik sırayla eserleri yer alan sanatçılar şöyle:

"Asiye Yüce, Alla Güner, Artagan Pektaş, Cengiz Üstün, Dilan Kapar, Elvan A. Güven, Gonca Göde, Gülçin K. Nevruz, Gülin Meşe, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Kerem Topuz, Melek Kaya, Nida Nur Erdoğan, Özge Günaydın, Pelin Pekercan, Pınar Bora, Rabia Yıldırım, Seher Bedia Yılmaz, Şimal Bilgiç, Tolga Turan, Uygar Eren Kurt, Zeynep Yazıcı."