Türkan Şoray Onur Konuğu Olarak Kitap Fuarı Açıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray'ın onur konuğu olarak katıldığı kitap fuarı açıldı.

Burhaniye Belediyesince Ören Mahallesi yürüyüş yolunda düzenlenen fuarın açılışında izleyicilere klasik müzik dinletisi ve tango gösterisi sunuldu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli yazar ve şairlerini okuyucuyla buluşturduklarını söyledi.

Bu yıl "Bin yıllık tarihten bin yıllık kitaba" sloganıyla başlattıkları kitap fuarına ilginin arttığını belirten Deveciler, "Biz biliyoruz ki kitap okuyan nesiller, geleceğin mimarisinin şekillenmesinde büyük önem taşırlar." dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ensar Aytekin de çok güzel bir günde olduklarını ifade ederek, her güzelliğin olduğu gibi bu güzel günlerin de 21. yüzyılda da düşmanları olduğunu dile getirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezdi.

Fuar, 5 gün sürecek.