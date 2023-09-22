Tunceli Müzesi, Avrupa'nın en iyi müzelerinden biri seçildi

Avrupa Müze Akademisince düzenlenen Luigi Micheletti Ödülleri'nde Tunceli Müzesi, Avrupa'nın en iyi üç müzesinden biri seçildi. Müzenin tanınırlığının artmasıyla yabancı ziyaretçi sayısının da artması bekleniyor.

Avrupa Müze Akademisince (European Museum Forum) düzenlenen Luigi Micheletti Ödülleri'nde Avrupa'nın en iyi üç müzesinden biri seçilen Tunceli Müzesi'ne yabancı ziyaretçi ilgisinin artması bekleniyor.

Kentte 2015 yılında restorasyonuna başlanan ve 24 Aralık 2020'de hizmete açılan Tunceli Müzesi, dört blok halinde 5 bin 800 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Yaklaşık 2 bin civarında eserin korumaya alındığı müzede, "Alevilik", "arkeoloji" ve "etnografya" bölümleri bulunuyor.

Tarihin kültürle iç içe sergilendiği müzede, binlerce yıllık taş aletler, bal mumu heykelleri, koç ve at biçimli mezar taşları, çömlekler, sikkeler, ok uçları ve madenlerden yapılmış eserler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan müze, belirli dönemlerde yapılan organizasyonlar sayesinde de uluslararası yarışmalarda yer alıyor.

Avrupa Müze Forumunca geçen yıl düzenlenen Avrupa'nın En İyi Müzesi Yarışması'nda sertifikaya layık görülen Tunceli Müzesi, bu sene ise Avrupa Müze Akademisi (European Museum Academy) Luigi Micheletti Ödülleri için yarıştı.

Değerlendirme sonucunda ikincilik ödülü kazanarak Avrupa'nın en iyi 3 müzesinden biri seçilen Tunceli Müzesi'ne, daha çok yabancı turist gelmesi bekleniyor.

Müze müdürü Kenan Öncel, AA muhabirine, müzenin açılmasıyla kentteki tarihi ve kültürel çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

"Yaşayan müze anlayışıyla şehrin içinde bir parça olmayı başardık"

Müzede çok sayıda eserin sergilendiğini belirten Öncel, "Bir yandan kültür varlıklarının tespiti, koruma altına alınması ve sergilenmesini yaparken diğer yandan Tunceli'nin kültürünü, florasını, faunasını, etnografyasını ve inancını halka anlattık. Bu süre zarfında çok sayıda ziyaretçi ağırladık. Aynı zamanda yaşayan müze anlayışıyla şehrin içinde bir parça olmayı başardık. Müzemizde belirli zamanlarda çeşitli sosyal aktivitelere yer veriyoruz." dedi.

Müzenin tanınırlığını artırmak için de yarışmalara katıldıklarını vurgulayan Öncel, şöyle devam etti:

"Müzemiz geçen yıl Avrupa Komisyonu himayesindeki Avrupa Müze Forumu'nda bir yarışmaya katılmıştı ve platformda 68 ülke vardı. Biz de Tunceli Müzesi olarak Göbeklitepe ve Van müzelerimizle bu platforma dahil olduk. Hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil tanıttık. Bu forum tarafından bir sertifikayla ödüllendirilmiştik."

Öncel, Tunceli Müzesi'nin daha iyi yerlerde olması için çalışmalara devam ettiklerini aktararak, "2023 yılı içerisinde Avrupa Müze Akademisinin düzenlediği Avrupa'nın En İyi Müze Yarışmalarına başvurularımızı yaptık. Yaklaşık 9 aylık hazırlık ve çalışma sürecimiz oldu. Geçtiğimiz haftada Romanya'nın Temeşvar kentinde Avrupa Müze Akademisi'nin galası yapıldı. Buraya başvuran müzeler değerlendirildi." diye konuştu.

"Ülkemiz müzeciliği ve Tunceli Müzesi kendi gücüne güç kattı"

Öncel, Avrupa'nın en iyi müzeleri içerisinde ilk 3'e girerek yarışmayı ikincilikle tamamladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tabi bu sadece yerel ve ulusalda değil uluslararası alanda da müzenin tanınırlığını, müzenin değerlerinin bütün Avrupa'ya ve dünyaya anlatılması açısından önemliydi. Ülkemiz müzeciliği ve Tunceli Müzesi kendi gücüne güç kattı. Çok büyük müzelerle yarışabilecek güçte olduğumuzu gösterdik. Bu başarıların hem yerelde hem ulusalda hem de uluslararası alanlarda Tunceli'nin kültürünü daha iyi yerlere taşıyacağını ve tanınırlığını artıracağını düşünüyoruz."