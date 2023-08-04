TÜGVA Hatay İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi, Yayladağı Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kongrede Mehmet Emin Sağanak yeniden TÜGVA Hatay İl Temsilcisi seçildi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Yayladağı Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen kongre Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Konuşmaların ardından kongrede TÜGVA Hatay İl Temsilciliğine Mehmet Emin Sağanak yeniden seçildi.
Programa Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Burak Sarman, TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Kültür Sanat