Tuğba Ünal, Body Worlds Sergisinde Boy Gösterdi

Ünlü sanatçı Tuğba Ünal, gerçek hayvan anatomilerinin sergilendiği 'Body Worlds: Animals Inside Out' sergisine katıldı. Sergi, Almanya'dan sonra ilk kez Türkiye'de Metropol İstanbul'da düzenleniyor. Kendisini her konuda geliştirmek için sürekli çalıştığını ifade eden Ünal, sergiyi gezip büyük keyif aldığını belirtti. Ayrıca, 2024 senesini sahne performanslarına ayıracağını sevenleriyle paylaştı

Tuğba Ünal Body Worlds'da boy gösterdi



Ünlü Sanatçı Tuğba Ünal, anatomi sergisine güzelliğiyle renk kattı. Sergi Almanya'dan sonra ilk kez Türkiye'de Metropol İstanbul'da yapılıyor

Gerçek hayvan anatomilerinin sergilendiği Body Worlds: Animals Inside Out sergisi Metropol İstanbul AVM'de kapılarını açtı. Sergiye ünlü sanatçı Tuğba Ünal da katıldı. Öğrenmeye her zaman aç olduğunu söyleyen sanatçı, kendisini her konuda geliştirmek için sürekli çalıştığını, sergiyi bu yüzden gezdiğini ve büyük keyif aldığını ifade etti.



Ünal, sevenleriyle daha fazla yüz yüze olmak istediğini; bu yüzden 2024 senesini sahne performanslarına ayıracağını belirtti.