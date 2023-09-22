Tarihi Osmaneli Panayırı'nda Lefke Türküleri Konseri Düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, geçmişi Romalılar dönemine uzanan "Tarihi Osmaneli Panayırı"nda düzenlenen konserde, Lefke türküleri seslendirildi.

Lefke Çarşısı'nda 75 bin metrekarelik alanda kurulan ve 3 bin esnafın yer aldığı panayırda, yöresel ürünler sergileniyor, çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Panayırda, Osmaneli Belediyesi tarafından, ilçe ve köylerde söylenen 26 türküden oluşturulan Lefke Türküleri albümünden 6 eser, Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ekiplerince seslendirildi.

Türkülere katılımcıların yanı sıra Belediye Başkanı Münür Şahin de eşlik etti.

"Büyük alışveriş potansiyelinin de olduğu bir gelenek"

Belediye Başkanı Şahin, AA muhabirine, panayırın tarihinin Romalılar dönemine kadar uzandığını söyledi.

Şahin, o günden bugüne alışveriş geleneğinin devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Panayırımızı geçmişten gelen karakucak güreşleri ile başlattık. Örf ve adetlerimizi devam ettiriyoruz. Çevre il ve ilçelerden panayır dolayısıyla esnafımız geliyor. Burada 'Ahilik' geleneğini de yaşatıyoruz. Hem ilçemizin hem de çevre il ve ilçelerden esnafımızı bir araya getiriyoruz. Özellikle köylülerimiz olmak üzere vatandaşlarımız alışverişlerini panayırdan rahat bir şekilde yapabiliyor. Herkes uygun fiyatlara ürün alma şansına sahip oluyorlar. Bunun yanında köylülerimiz, zanaatkarlarımız ve esnafımız ürünlerini sergilemiş oluyor. Dolayısıyla çok büyük alışveriş potansiyelinin de olduğu bir gelenek. Geleneği daha da büyütmek suretiyle gelecek yıllarda tarihi panayırımızı artan bir tempoyla devam ettireceğiz."

Şahin, pazar gününe kadar devam edecek panayırın hem ilçenin tanınmasına katkı sağladığını hem de önemli bir gelir kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.