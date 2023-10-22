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Sidney Opera Binası'ndaki lazer gösterisi

Avustralya'nın Sidney kentinde Opera Binası'nın 50. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olan lazer gösterisiyle ilgili çeşitli görüntüler paylaşıldı. Gösteri, Opera Binası'nın arşivlerdeki çizimlerinden esinlenerek hazırlandı ve müzikle birleşti. Binanın inşaatı 14 yıl sürdü ve 2007'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alındı.