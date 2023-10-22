Sidney Opera Binası'ndaki lazer gösterisi
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Avustralya'nın Sidney kentinde Opera Binası'nın 50. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olan lazer gösterisiyle ilgili çeşitli görüntüler paylaşıldı. Gösteri, Opera Binası'nın arşivlerdeki çizimlerinden esinlenerek hazırlandı ve müzikle birleşti. Binanın inşaatı 14 yıl sürdü ve 2007'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alındı.
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TARİH: 22 Ekim 2023
1. Sidney Opera Binası'ndaki lazer gösterisinden çeşitli görüntüler
Avustralya'nın Sidney kentinde Opera Binası'nın 20 Ekim 1973'te halka açılmasının 50. yıldönümü kutlanıyor. Cuma gününden Pazar gününe kadar Sidney Limanı'nda gökyüzü geceleri özel bir lazer gösterisiyle aydınlatılacak.
Kentin simge yapısı olan binanın yıldönümü kutlamalarının bir parçası olan "ICON" adlı lazer gösterisinde aydınlatma teknolojisi, Opera Binası'nın arşivlerdeki çizimlerinden esinlenerek görsel-işitsel sanat deneyimini yaratan Avustralyalı sanatçı Robin Fox'un bestelediği müzikle birleşiyor.
Kendilerini müziğin ritmine kaptıran izleyiciler, eskizlerden Opera Binası'nın beyaz kabuklarının incelikle dengelenerek bir araya getirildiği halini tanıyabiliyor ve binanın geleceğini hayal edebiliyor.
İnşaat projesi 1959'da başladıktan sonra Danimarkalı mimar Jorn Utzon'un tasarımını gerçeğe dönüştürmek 10.000 işçinin çalışmasıyla 14 yıl sürdü. Opera Binası, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alındı.
Avustralya'nın simge binası her yıl 10,9 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlarken, 1,4 milyondan fazla kişinin katıldığı 1.800'den fazla performansa da ev sahipliği yapıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney'den bildiriyor.
(XHTV)