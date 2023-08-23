Seferihisar Belediyesi Son 4 Yılda Yüzlerce Aileye Yardım Etti

Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evde Sosyal Destek Birimi ve Sosyal İşler Birimi, son 4 yılda kentte hastasından yaşlısına, askerinden bebeğine yüzlerce aileye yardım eli uzatıldı. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçiren ve bu yöndeki çalışmalarına hız veren Seferihisar Belediyesi; halk kart, medikal malzeme, kömür, bebek bezi, sıcak yemek, gıda paketi, evde temizlik ve evde sağlık başta olmak üzere, sağlık hizmetleri ve sosyal yardımlarla Seferihisarlıların dertlerine derman oldu.

Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evde Sosyal Destek Birimi ve Sosyal İşler Birimi tarafından son 4 yılda ilçede yüzlerce aileye destek olundu.

Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçiren ve bu yöndeki çalışmalarına hız veren Seferihisar Belediyesi; Halk Kart, medikal malzeme, kömür, bebek bezi, sıcak yemek, gıda paketi, evde temizlik ve evde sağlık başta olmak üzere, sağlık hizmetleri ve sosyal yardımlarla Seferihisarlıların dertlerine derman oldu.

Son 4 yılda Evde Sosyal Destek Birimi ekipleri tarafından 135 hasta ziyareti gerçekleştirilirken; 9 bin 531 adet medikal ürün, 71 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, 210 vatandaşa ilk yardım kiti ve ilaç saklama kabı verildi. 378 hasta kaydı alınıp, 90 hastanın pansumanı ve tedavisi yapıldı. Bin 443 kez evde temizlik hizmeti verildi. Her yıl Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan 24 cami mescidi ve cem evi temizlendi. Toplam bin 555 saç ve sakal tıraşı yapıldı. 161 vatandaşın cerrahi yara pansumanı, 22 vatandaşın hastaneye taşıma işlemi gerçekleştirildi. 91 vatandaşa asker çantası verildi.

Belediyenin Sosyal İşler Birimi de, toplam bin 745 cenazeye pide ve ayran ikramı, 600 cenazeye ikram aracı ile çay, kahve, su ikramı yaptı. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 1416 halk kart sahibine düzenli olarak ödeme gerçekleştirilirken, 700 aileye toplam 81 bin 625 kilogram kömür yardımı, 3097 paket bebek bezi dağıtımı, ihtiyaç sahibi 594 kişiye ise günlük yemek dağıtımı yapıldı. Toplam 5963 tane gıda paketi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 884 kişiye halk market gıda kartı verilirken, 284 aileye zeytinyağı ulaştırıldı. 113 çocuğa bir yıl boyunca beslenme çantası dağıtılırken, halk giyim mağazasından 1010 ihtiyaç sahibi vatandaşa, kıyafet yardımı yapıldı. 350 bebeğe de yeni doğum paketi hediye edildi. Bin 157 kişiye ikinci el beyaz eşya yardımı, Ramazan aylarında ise yaklaşık 50 bin adet iftar yemeği dağıtımı yapıldı. "Bir Tablet, Bir Gelecek" kampanyası ile 300 tablet, ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştırıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediye olarak vatandaşların dertlerine derman olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sosyal belediyecilik anlayışını Seferihisar'da, her alanda hayata geçiriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Hiçbir sosyal güvencesi ve geliri olmayan ailelerimize, 'Halk Kart'la destek olmaya çalışıyoruz. Bebeği, öğrencisi, genci, yaşlısı ilçemizde yaşayan tüm yardıma muhtaç vatandaşlarımızın, sağlığından evde temizliğine, gıda paketinden kıyafetine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Seferihisar'da, hiçbir çocuğun, hiçbir vatandaşın yatağına aç girmemesini sağlamayı hedefliyoruz."