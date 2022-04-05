Saray ve köşkleri süsleyen zamanın tanıkları saatler şimdi sergi salonlarında sergileniyor

200 yıllık saatler sergi salonlarında ilgi odağı oluyor

GAZİANTEP - Zamanın tanığı olan saray ve zenginlerin köşklerini süsleyen 200 yıllık tarihi saatler, şimdilerde antikacıların koleksiyonlarında sergileniyor.

Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı'nda bulunan çoğu Fransız yapımı 200 yıllık tarihi saatler, zamana direniyor. Zamana tanıklık eden tarihi saatler şimdilerde antikacıların salonlarında meraklılarını bekliyor. Ziyaretçiler ise antika saatlere hayran kalıyor.

Tarihi saatlerin eskiden saraylarda ve zenginlerin evlerinde bulunduğunu belirten Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı'nın sahibi Hanifi Özaslan, "Burası sergi salonumuz. Antika eşyaları satmıyoruz. Bu saatler eskiden köşk ve saraylarda bu saatlerden kullanılırdı. Burada saatleri sergiliyoruz. Saatlerin çoğu Fransız yapımıdır. Bu saatler 1850 yılları yapımıdır. Salonumuzda 100'e yakın saat vardır. Osmanlı'da sarayda kullanılan saatler var. Saatler 1850'li yıllara aittir. Bu saatler antika değeri taşıdığı için çok değerli saatlerdir. Burayı gezen ziyaretçiler bu saatlere hayret kalıyor" diye konuştu.

Ziyaretçiler ise, bu kadar çok tarihi saati bir arada gördüklerine şaşırdıklarını ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti.