Ödemiş'te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın söyleşisi büyük ilgi gördü

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kuva-yı Milliye ve İlkkurşun Direnişi" konulu söyleşi ile Ödemişlilerle buluştu. Ödemiş Belediyesi Kongre Merkezi ve Düğün Sarayı'nda düzenlenen söyleşiye özellikle gençlerin ilgisi dikkatleri çekerken, birçok vatandaş söyleşiyi ayakta takip etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker, Belediye Meclisi Üyeleri, kurum müdürlerinin de katıldığı söyleşi öncesi salonu tamamen dolduran Ödemişliler, Ortaylı'yı uzun süre alkışlayıp sevgi gösterilerinde bulundu.

Türk ve dünya tarihine dair anekdotların yanı sıra yaşama ilişkin önemli notlar ve öneriler de paylaşan Ortaylı, gençlerin tarihi telefon ve tablet gibi mobil cihazlar yerine kitaplardan ve ansiklopedilerden öğrenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"TARİH ARAMA MOTORLARINDAN ÖĞRENİLMEZ"

"Tarih arama motorlarından öğrenilmez, sosyal medya paylaşımlarından öğrenilmez. Mutlaka belgelere dayanan kitapları, ansiklopedileri okuyun" diyen Ortaylı, 101 yıl önce büyük bir mücadeleyle kurtarılan topraklarda bugün en büyük tehdidin şehirleşme ve tarım politikalarındaki yanlışlıklar olduğunu vurguladı. Büyük Önder Atatürk'ün Milli Mücadele'nin her safhasını en ince detayına kadar planladığını hatırlatan Ortaylı, Kuvayı Milliye güçlerinin düzenli orduya katılımı ile mücadelenin bir başka seyre dönüştüğünü söyledi. İşgalci Yunan güçlerinin Ege Bölgesi'ndeki mezalimine dair örnekler paylaşan Ortaylı, Ödemişli gençlere Halide Edip Adıvar'ın Milli Mücadele'ye dair yazdığı kitapları okumalarını tavsiye etti.

Söyleşi sonrası Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya günün anısı olarak efe heykeli takdim etti.

Başkan Eriş, "Türk ve dünya tarihini bizlere en iyi anlatan isim olan 'hocaların hocası' Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Kuvayı Milliye'nin tarihi topraklarında tarihi bir akşamı yaşadık. Sadece tarih değil yaşama dair notlarını da bizlerle paylaşan Sayın İlber Ortaylı'ya hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Kurtuluşumuzun 101. yılına yakışır bu güzel akşamda bizimle olan, salona kadar gelip de yoğun ilgiden dolayı içeriye giremeyen her bir hemşehrime yoğun ilgi ve özverileri için şükranlarımı sunuyorum. Gençlerin gösterdiği ilgi bir eğitimci olarak beni çok mutlu etti. Tarihi topraklarda yaşamanın verdiği sorumlulukla tarihimizi yeni nesillere aktarmayı bir görev biliyor yolumuza bu bilinçle devam ediyoruz" dedi.