Müzik grubu İmera, Kayseri'de sahne aldı - Haberler

Müzik grubu İmera, Kayseri'de sahne aldı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaza Merhaba Gençlik Festivali'nde müzik grubu İmera konser verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaza Merhaba Gençlik Festivali'nde müzik grubu İmera konser verdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Stadyumu otopark alanındaki festivalin ikinci gününde ilk olarak Kayserili sanatçı Muzaffer Elitaş, sevilen türküleri seslendirdi. Elitaş, gençlik festivali düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. Çiçek takdiminde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise konserlerin devam edeceğini belirtti. Daha sonra müzik grubu İmera sahneye çıktı. Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde İmera grubu, Karadeniz ezgilerini seslendirdi. AA / Esma Küçükşahin - Kültür Sanat Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Haberler

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