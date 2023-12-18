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Mevlana, 750'nci vuslat yıl dönümünde Sancaktepe'de anıldı

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Mevlana, 750'nci vuslat yıl dönümünde Sancaktepe'de anıldı Sancaktepe Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslata erişinin 750'nci yıl dönümü kapsamında Şeb-i Arus gecesi düzenledi.

Mevlana, 750'nci vuslat yıl dönümünde Sancaktepe'de anıldı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslata erişinin 750'nci yıl dönümü kapsamında Şeb-i Arus gecesi düzenledi. Organizasyonda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Hz. Mevlana vuslatının üstünden asırlar geçse de eserleri ve fikirleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslata erişinin 750. yılında Sancaktepe Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleşen Şeb-i Arus programına Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve her yaştan vatandaşlar katıldı. Şeb-i Arus gecesinde Müzisyen Ubeydullah Sezikli sahne alırken, semazen gösterisi de yapıldı.

Şeb-i Arus programında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Mevlana hayatını Allah'ın dostluğuna talip olarak geçirmiş, hakikati arayan herkesin kalbine şifa sundu. Hz. Mevlana vuslatının üstünden asırlar geçse de eserleri ve fikirleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bizim medeniyetimiz barış, sevgi ve kardeşlik üzerine inşa edilmiştir. İnsan kamil olma yolunda Mevlana, Hacı Bektaş, Emir Sultan, Yunus Emre hep rehberimiz olmuştur. Gönül coğrafyamızın içinde bulunduğu ahval bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Şüphesiz bir zorlukla birlikte, birden çok kolaylık vardır. Hz. Mevlana'nın yolundan giderek hoşgörülü bir dünya inşa etmeliyiz. Mevlana'nın mesajları barışın temelini oluşturur. Onun öğretilerini hayatımıza entegre ederek dünyamızı çok daha güzel bir yer haline getirebiliriz. Şeb-i Arus'un akşamında birbirimizi daha çok anlayalım, daha çok merhametli olalım ve gönülden gönüle birbirimize daha çok sarılalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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