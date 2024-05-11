Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konseri
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından düzenlenen 'Klasik Edirne Akşamları Yükselen Nağmeler' adlı konser, Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilecek. Solistler Bülent Akkoyun ve Yeşim Birgin'in eserlerini seslendireceği konser, 16 Mayıs Perşembe saat 20.00'de topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında izlenebilecek. Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden temin edilebilir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca konser düzenlenecek.
"Klasik Edirne Akşamları Yükselen Nağmeler" adlı konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak.
Solistler Bülent Akkoyun ve Yeşim Birgin'in eserler seslendireceği konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 16 Mayıs Perşembe saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.