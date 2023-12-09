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Kore Müzikleri Ankara'da Hayranlarıyla Buluştu

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Güney Koreli sanatçılar Soyou ve Onestar, Ankara'da düzenlenen K-Dizi Müzikleri Konseri'nde Türk hayranlarıyla bir araya geldi. Sanatçılar Türkiye'ye olan sevgilerini ve Türk kültürünü takdirlerini dile getirdi.

Son dönemde dünyanın her yerinde popüler olan Kore müzikleri, Türk dinleyicileriyle de Ankara'da buluştu.

Güney Koreli sanatçılar Soyou ve Onestar, MTA Genel Müdürlüğü'nde Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik'in katılımıyla gerçekleştirilen "K- Dizi Müzikleri Konseri" kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Burada AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulunan Soyou, Türkiye'ye ilk defa geldiğini, Türklerin kendilerini bu kadar sevdiğini yeni öğrendiğini ve Türkiye'den güzel anılar biriktirip döneceğine inandığını söyledi.

Kore kültürü ve müziğinin ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Soyou, kendilerinin buraya dizi müzikleri OST'ler için çağrılmalarından dolayı da teşekkür etti.

Onestar da sosyal medyadan kendisine mesaj atan hayranları sayesinde Türkiye'de bu kadar tanındıklarını öğrendiğini anlattı.

Dünya çapında K-Pop'un çok meşhur olmasına karşın kardeş ülke Türkiye'den böyle bir ilgi görmenin çok güzel olduğunu vurgulayan Onestar, şunları kaydetti:

"Kore kültürü Türklerin Korece öğrenmesine de vesile oluyor. Hatta Türkiye'de bir Kore kültür merkeziyle ortaklık yapılarak K-Pop dansları ve şarkılarının öğretilmesi, bunları yaparken Korece eğitimin verilmesi gibi bir hayalim var. Ayrıca bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Tarihi olarak da iki ülke ilişkileri çok iyi. Türkiye aslında kendimizi her zaman müteşekkir hissetmemiz gereken bir ülke."

Sanatçılardan Türkiye mesajı

Öte yandan Onestar sahnede yaptığı konuşmada da Kore Savaşı'nın üzerinden de 70 yıl geçtiğini belirterek, "Sizin sayenizde ben de buradayım. Böyle anlamlı bir yılda Türkiye'ye gelmek benim için çok gurur verici." dedi.

Soyou ise "Sizler gibi harika insanların Güney Kore ile kardeş ülke olduğunu bilmek benim için çok sevindirici ve anlamlı." ifadelerini kullandı.

Sanatçılar, Türkiye'de en çok yemekleri, kaymağı ve beyran çorbasını sevdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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