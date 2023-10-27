Kolombiya'da Türkiye ve Bölgesi Paneli Düzenlendi

Başkent Bogota'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Bogota temsilciliği ile Kolombiya Santo Tomas Üniversitesi işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına özel uluslararası sempozyuma çok sayıda kişi katıldı. Panelde Türkiye'nin geçmişi, geleceği ve etkileşim içinde olduğu bölgeler ele alındı.

Kolombiya'da, " Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye ve Bölgesi" isimli panel düzenlendi.

Başkent Bogota'da, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Bogota temsilciliği ile Kolombiya Santo Tomas Üniversitesi işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına özel uluslararası sempozyuma çok sayıda kişi katıldı.

Program, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, TMV Kolombiya temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu ve Santo Tomas Üniversitesi Uluslararası Direktörü Angelo Flores de Andrade'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Türkiye'deki programının yoğunluğu dolayısıyla sempozyuma katılamayan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ise gönderdiği mesajda, programın başarılı geçmesini temenni etti.

Buçukcu, buradaki konuşmasında, Mart 2023'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılı vesilesiyle Kolombiya'nın çeşitli kentlerinde etkinler yaptıklarını belirtti.

Başta Bogota olmak üzere Medellin ve Armenia'da gerçekleştirdikleri faaliyetlere değinen Buçukcu, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda programlara devam edeceklerini söyledi.

İki farklı oturumun düzenlendiği sempozyumda, "Yüzyıllık Türkiye: Geçmiş ve gelecek" başlıklı ilk oturuma çok sayıda öğrenci ile öğretim üyesi katıldı.

Prof. Felipe Medina, Dr. Roch Charles Little ve Andrade, Türkiye'nin etkileşim içinde olduğu bölgelere dikkati çekerek, Cumhuriyet'in kuruluşunun etkileri, Osmanlı İmparatorluğu'nun göçmenler üzerindeki mirası ve modern Türkiye'ye ilişkin bazı tespitler ve sunumlar yaparak programa katkı sundu.

Türk müziği konseri verildi

Akşamki oturumda ise Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyelerinden Mücahit Kol, bağlaması ile katılımcılara "Geleneksel Türk Müziği" konseri verdi.

Sempozyum, Filistin ve Karabağ'ın mevcut durumunun ele alınmasının yanı sıra Filistin ile Latin Amerika arasındaki bağlantılar hakkında değerlendirme ile son buldu.

TMV Bogota Temsilcisi Buçukcu, Santo Tomas Üniversitesi ve rektörlüğüne programa katkıları nedeniyle teşekkür etti.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Büyükelçi Sun, Cumhuriyetin 100. yılının coşkuyla kutlanıldığını hatırlatarak, "Maarif Vakfımız, elçiliğimiz ve Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) hep birlikte bir takım etkinlikler için çabalıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır ve coşkuyla kutlamak için etkinliklerimize hep beraber devam edeceğiz." dedi.