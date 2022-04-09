Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'den 'Roman Günü' konseri

İZMİR (AA) - Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla İzmir Kültürpark'ta müzikseverlerle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültürpark'taki Dünya Romanlar Günü etkinliği kapsamında İzmir Sahne Çalışanları Derneği müzik dinletisi sundu, ardından Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.

Konserde izleyicilerine seslenen Şenlendirici, "Bütün Romanların ve kendini Roman hissedenlerin günü kutlu olsun. Bu içten gelen bir şey çünkü. Roman doğmak değil, ruhunun Roman olması önemli. Konser öncesinde Yenişehir'de güzel bir açılışa katıldık. Ben oraya kısaca Roman Evi dedim. Birçok etkinliğin olacağı ve Roman kütüphanesinin bulunduğu bir yer açıldı. Emeği geçen herkese, en başta Tunç başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevilen eserlere klarnetiyle ses veren Hüsnü Şenlendirici, izleyicilerden alkış aldı.