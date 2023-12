Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı

KASTAMONU - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kastamonu Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen ve yerelde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın uygulamakta olduğu 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde sağlanan destekle, Kastamonu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Kastamonu Engelsiz Yaşam Merkezi" düzenlenen törenle hizmete alındı. Kastamonu Belediyesi ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'nin proje ortağı olarak yer aldığı toplam bütçesi yaklaşık 1 milyon 200 lira olan Engelsiz Yaşam Merkezine, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 90 oranında destek sağlandı. Proje çerçevesinde 665 metrekare kapalı alana inşa edilen Kastamonu Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bina ve küçük ölçekli yapım işlerinin 4 milyon 542 bin liralık kısmı Kastamonu Belediyesinin bütçesi ile yapılırken, merkezin tefrişat işleri, mutfak gereçleri ve beyaz eşyaları ile Resim Uygulama Atölyesi, Spor Uygulama Atölyesi, Müzik Atölyesi, El Sanatları Atölyesi ve Bilişim Odasına ait makine ve ekipmanlar 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde KUZKA tarafından karşılandı.

Resim Uygulama Atölyesi, Spor Uygulama Atölyesi, Müzik Atölyesi, El Sanatları Atölyesi ve Bilişim Odası'nın yer aldığı merkezde, özel eğitim gerektiren bireylerin ilgi ve beceri alanlarına göre kurslar düzenlenerek bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve zamanlarını verimli geçirmeleri hedefleniyor.

10 yaş ve üzeri eğitime uygun engelli bireylerin yararlanacağı merkezde hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grupta periyodik şekilde spor, el sanatları, ritim, müzik ve resim kursları düzenlenecek.

Engelli birey ve ailelerine yönelik olarak psikoterapi, pedogojik uygulamalar ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulurken, merkezde kayıtlı 25 öğrenci mevcut olup, 12 öğretmen ve 8 idari personel ile Engelsiz Yaşam Merkezi hizmet verecek.

"Engelli bireylerle ilgili son yıllarda önemli adımlar atıldı"

Engelli bireylerin ulaşabilirliğiyle ilgili son 25-30 yıl içerisinde çok büyük adımlar atıldığını söyleyen Vali Meftun Dallı, "Söz konusu engellilik olunca engelli bireylerimizi, ayrı bir yerde konumlandırmak son derece yanlış olur. Her birimiz başımıza gelecek herhangi bir kazadan Allah korusun hastalıktan dolayı aynı konuma her an gelmekte yüz yüzeyiz. Yani bu olaya böyle bakmamamız lazım. Böyle empati yapmamız lazım. Tabii devletimiz biliyorsunuz bu konuya çok büyük bir önem veriyor ve son 25-30 yıl içerisinde özellikle bu konuda çok büyük adımlar atıldı. Erişilebilirlik diye bir kavram var. Bu noktada geldiğimiz mesafe kat ettiğimiz yol hakikaten takdire şayandır ama gidilecek daha çok yolumuz var. Bunu da görmemiz lazım. Burada yönetici pozisyonunda olan epey bir arkadaşımız var. Birlikte mesai yaptığımız onlardan ricam şu; bu konuda empati hiçbir şekilde elden bırakmadan her biriminin hizmet verdiğimiz binalarımın, kurum kuruluşlarımızın mekanlarını bir an önce sağlam olan vatandaşlarımız nasıl kullanabiliyor ise engelli vatandaşlarımızın da aynı rahatlıkla kullanmasını sağlamak için her birinizin elinden geleni yapmasını özellikle istirham ediyorum. Burada da herhalde varılacak hedef bu olmalı. Yani sağlam bir vatandaşımız nasıl hizmet alabiliyorsa, nasıl rahatlıkla oraya ulaşabiliyor ise engelli kardeşimiz de aynı rahatlıkla bu hizmeti alabildiği gün, bu noktada artık tamam yapacak bir şeyimiz kalmamıştır diyebiliriz" dedi.

"Engelli bireylere kalacakları bir bina yapmak benim sözüm olsun"

Engelsiz Yaşam Merkezini hizmete açmaktan dolayı sevinçli olduğunu belirten Kastamonu Belediye Başkana Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, "En büyük engel elbette sevgisizlik ama empati yapın, çünkü bunu yaşayan bilir. Onun için bu projeye başladık, hız verdik. Çok çaba sarf ettik. Günün şartlarında 6 milyon civarında bir maliyeti vardı. Binayı belediyemiz yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile KUZKA, iç tefrişatında elini taşın altına koydu. Ailelerin yüzündeki sevinci görmek, çocukların gülen yüzünü görmek her şeyin çok ötesinde. Birçok projeyi hayata geçirdik, aralarında maddi olarak yüksek olan projelerde vardı ama benim manevi olarak çok haz aldığım proje bu oldu. Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'mizin bir kalıcı yere ihtiyaçları var. Benimde sözüm olsun. Eğer göreve devam edersem, size kalıcı yer benim boynumun borcu olsun. 10 yaş ve üzeri eğitime uygun engelli bireylerin yararlanacağı merkezde hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grupta periyodik şekilde spor, el sanatları, ritim, müzik ve resim kursları düzenlenecek. Merkezde kayıtlı 25 öğrenci mevcut olup, 12 öğretmen ve 8 idari personel ile hizmet verilmektedir. Çünkü bugün gerçekten özel bir gün" diye konuştu.

Başkan Vidinlioğlu, önümüzdeki hafta içerisinde de Kuzeykent İtfaiye Hizmet Binasını açılışa hazır hale getireceklerini kaydetti.

"SOFEP projesiyle binanın tefrişatı ile ailelerimize danışmanlık hizmetleri de sunuldu"

Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Kastamonu için büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade eden KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de, "Bu ihtiyacı karşılamak üzere ve ilimize Engelsiz Yaşam Merkezi kazandırmak üzere, Kastamonu Belediyemizin başvuru sahibi olduğu projemizi 2022 yılında Sosyal Gelişimi Destekleme Programı'na sunduk. Bu program çerçevesinde de başarılı olarak değerlendirildi ve destek almaya da hak kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu Sosyal Gelişimi Destekleme Kurumlarının amaçlarından bir tanesi de toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyo-ekonomik hayata daha aktif katılımlarını sağlamaktır. Bu kapsamda engelli bireylerimiz için Resim Uygulama Atölyesi, Spor Uygulama Atölyesi, Müzik Atölyesi ve El Sanatları Atölyesi'ni kurmayı hedeflemişti. Bina ve diğer yapım işlemlerimiz tamamen Kastamonu Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde bu merkezinin atölyelerinin oluşturulması, tefrişat işleri, diğer makine ekipmanları karşılandı. Yine proje çerçevesinde engelli bireylerimizin aileleri içinde eğitim ve farkındalık seminerleri düzenlendi. Psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuldu" şeklinde konuştu.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise, "Kastamonu'nun yıllarca mücadele verdikten sonra kavuştuğu Engelsiz Yaşam Merkezi bizi çok çok mutlu etti. Özel bireylere hizmetin nasip meselesi olduğunu biz Galip başkanımla gördük. Çok mücadelemiz var. Mücadelemize herkes şahit oldu. En büyük ihtiyaçtı. Kastamonu'daki özel bireylerimize Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde emanet etmekten bizler yorulmuştuk. Ben dernek başkanı olarak çaresiz kalmaktan yorulmuştum. Bu bizim en mutlu olduğumuz gün. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek, binanın açılışı için koç kesildi. Daha sonra protokol üyeleri tarafından binanın açılış kurdelesi kesildi. Vali Dallı, Başkan Vidinlioğlu ve KUZKA Genel Sekreteri Genç, beraberindeki diğer protokol üyeleriyle birlikte binayı gezdi.