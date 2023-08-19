Kars'ta düzenlenen Aşıklar Şöleni'nde 42 halk ozanı ve şair sahne aldı

KARS Ozanlar ve Şairler Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Aşıklar Şöleni'nde, 42 halk ozanı ve şair, eserlerini seslendirdi. Programda türküler, şiirler ve atışmalar yer aldı.

KARS Ozanlar ve Şairler Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Aşıklar Şöleni'nde, 42 halk ozanı ve şair, eserlerini seslendirdi.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Aşıklar Şöleni', Kars Belediyesi bünyesindeki tarihi Aynalı Köşk Kültür ve Sanat Merkezi'nin tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa dair konuşma yapan Kars Ozanlar ve Şairler Derneği Başkanı Suzan Aydemir, "Amacımız, ilimizin geleneklerini, göreneklerini, tarihi ve kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır. Ayrıca aşıklarımızın, ozanlarımızın, bu coğrafyada yaşayarak ilimizin tanıtılmasında sorumluluk üstlenen şairlerimiz aracılığıyla sınırlarımızın dışına taşımaktır. İlimizin turizmine katkıda bulunmak ve gelecek nesillere örnek teşkil ederek değerli bir miras bırakmayı da arzuluyoruz" dedi.

İstanbul Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Başkanı Salih Aydoğdu'nun sunduğu şölende sahneye çıkan aşıklar, divan, güzelleme, deyiş ve türkülerin yanında atışma örnekleri de sundu. Hareketli türkülerle izleyenleri eğlendiren aşıkların seslendirdiği hasret, gurbet, ana ve babaya özlemi anlatan türküler ise katılımcıları duygulandırdı. Kars'ın tarihi ve kültürel mirasının da ele alındığı türkülerde Aşık Şenlik ve Kars bölgesinde yaşamış aşıkların deyişlerine de yer verildi. Türk halk müziği ve Türk sanat müziği sanatçılarının da katıldığı programda şairler ise aşk, vatan ve cumhuriyet konulu şiirlerini okudu.