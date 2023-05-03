İzmit Belediyesi Heritage İstanbul Fuarı'nda kültürel mirasını tanıttı

İzmit Belediyesi, 7. Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Teknolojileri Fuarı'na katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kültürel mirasımızı daha fazla tanıtmak için çalışıyoruz. Nikomedia Antik Kenti'mizi Dünya Miras Listesi'ne yazdırma yolunda kararlı adımlarla yürüyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi, 7. Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Teknolojileri Fuarı'nda kentin kültürel mirasını tanıtıyor. Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi'nin fuar kapsamında kurduğu standın önünde açıklamalarda bulundu. Başkan Hürriyet, şunları kaydetti:

"İstanbul'da çok önemli bir organizasyonda katılımcı olarak bulunuyoruz. Türkiye'nin kültürel miras alanındaki en önemli organizasyonlarından bir tanesi olan 7. Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Teknolojileri Fuarı'ndayız. İzmit Belediyesi olarak biz de burada yerimizi aldık.

Kültürel mirasımızı daha fazla tanıtmak ve daha fazla kitlelere duyurmak için buradayız. Dünya Miras Listesi yolunda kararlı adımlarla yürüyoruz. Nikomedia Antik Kenti'ni tanıtmaya devam ediyoruz. İzmit'in özellikle sanayinin gölgesinde kalmış saklı tarihini Sırt Çantam Dergisi'nin özel sayısıyla ve Kültür Rotası yayınlarıyla bütün halkımızla buluşturmaya çalışıyoruz.

Kentimizin tarihini dört bir tarafa yaymaya çalışıyoruz. Bu önemli organizasyonda yer almak bizim için kıymetli. Kayıp Şehir Nikomedia'nın tarihini geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Dünya Miras Listesi'ne adımızı yazdırabilmek çok önemli. Özellikle Nikomedia kazılarının başlamasından sonra ve kurduğumuz Nikomedia Vakfı'mızın çalışmalarından sonra bu organizasyonda yer almak çalışmalarımızı ayrıca önemli hale getirdi. Tüm vatandaşlarımızı standımızı ziyaret etmeye bekliyoruz."