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İzmir'deki sulak alanlardaki kış kuşu sayısında artış gözlemleniyor

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İzmir'deki sulak alanlarda yapılan sayım çalışmalarında, geçen yıla göre kış kuşu sayısında artış olduğu belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, uzmanlar ve gönüllü kuş gözlemcileri, 14 sulak alanda kuşları sayarak kayıt altına aldı. Geçen yıl 28 sulak alanda yapılan sayımlarda 164 bin 666 kuş tespit edilmişti.

İzmir'de bulunan sulak alanlardaki kış kuşu sayısında, geçen yıla göre artış gözlemleniyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşu üyeleri ile gönüllü kuş gözlemcileri, İzmir'deki 14 sulak alanda sayım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Gediz, Bakırçay ve Güzelhisar deltaları ile İzmir Körfezi gibi alanlarda Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü ve Kış Ortası Su Kuşu Sayım Koordinatörü Hasan Paşalı öncülüğündeki uzmanlar, teleskop ve dürbünlerle kuşları tek tek veya gruplar halinde sayarak kayıt altına alıyor.

52 kişilik ekiple çalışmalar sürüyor

Hasan Paşalı, AA muhabirine, su kuşu popülasyonlarını belirlemek amacıyla alan bazında yapılan ve Uluslararası Sulak Alan Kurumu tarafından organize edilen sayımların, küresel bir çalışma olduğunu belirtti.

Sayımların su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri zaman olan ocak-şubat aylarında gerçekleştirildiğini anlatan Paşalı, 52 kişilik ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Paşalı, geçen yılki sayımlarda İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'daki toplam 28 sulak alanda 79 farklı türden 164 bin 666 kuş sayıldığını, en çok görülen türlerin flamingo, sakarmeke, gümüşi martı, fiyu olduğunu dile getirdi.

Geçen yıla göre kuş yoğunluğu daha fazla

Bu yıl da İzmir'deki sayımların tamamlandığını, diğer bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğini aktaran Paşalı, şunları kaydetti:

"Sulak alan ekosundaki değişimlerin uzun süre izlenmesi ve su kuşu popülasyonlarının takibinin yapılması amacıyla bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Geçen yılki sayımlarda kuş türlerinin en yoğun görüldüğü alanlar Gediz Deltası, Bafa Gölü, Büyük Menderes Deltası ve İzmir Körfezi oldu. 43 bin flamingo, 34 bin sakarmeke saydık. Farklı tür olarak bu alanda sürmeli kum kuşunu gördük, çok nadir gördüğümüz bir tür. Aynı zamanda Pamucak Sahil kısmında da tarakdiş ördek türünü görmüş olduk. Bu seneki kuş sayımlarıyla ilgili verileri şu an için değerlendiriyoruz ama geçen yıla göre kuş sayısında artış olduğunu gözlemledik."

Paşalı, sayım çalışmaları tamamlandıktan sonra sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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