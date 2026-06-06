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AK Parti Milletvekili Kasapoğlu: "Şiddetle en büyük mücadele araçlarından biri spor"

AK Parti Milletvekili Kasapoğlu: 'Şiddetle en büyük mücadele araçlarından biri spor'
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İzmir'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde açılan Genç Ofis, gençlerin topluma uyumunu desteklemek ve suç riskini azaltmak amacıyla spor ve sanat odaklı hizmet verecek.

İzmir'de Denetimli Serbestlik Genç Ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çağımızda her birimizi tehdit eden konular var. En başta olan konular. Şiddet ve bunlarla en büyük mücadele araçlarından biri belki de spor" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hayata geçirilen 'Genç Ofis'in açılışı düzenlenen törenle yapıldı. İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binası içerisinde bulunan ve gençlik merkezlerinden esinlenerek tasarlanan ofisin, gençlerin toplumsal yaşama uyum süreçlerini desteklemesi, psikososyal destek hizmetlerini güçlendirmesi ve yeniden suç işleme riskinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. 570 metrekarelik alana oluşturulan 'Genç Ofis' içerisinde, müzik ve el sanatları atölyesi, kitap-kahve alanı ile sosyal etkinlik alanı yer alıyor. Programda konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor odaklı, sanat odaklı bu mekanın, bu anlamda rehabilitasyon süreçleri açısından da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Spor tüm kötülüklerin en güçlü panzehri. Hem önleyici aşamada bir panzehirdir. Hem de tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde rehabilitasyon sürecinde çok ama çok önemli bir enstrüman. Çağımızda her birimizi tehdit eden konular var. En başta olan konular. Şiddet ve bunlarla en büyük mücadele araçlarından biri belki de spor. Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanlarındaki gelişimlerini destekleyecek bu önemli merkezin, yeni başlangıçlara, güçlü yarınlara ve umut dolu hikayelere vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Törene, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı vekili Aydoğan Sansak, Cumhuriyet Savcısı Metin Tokel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici katıldı. Açılış töreninin ardından katılımcılar ofisi gezerek bilgi aldı. Kasapoğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, müzik yapan gençlerin performansını dinledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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