Üye Girişi
Haberler

Hastane duvarları sanatla renklendi

Güncelleme:
Abone Ol

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi'nin kursiyerleri, Kahramankazan Devlet Hastanesi palyatif bölümünde yatan hastalar için duvarları resimlerle süsledi. Hastalar, renklendiren resimlerin moral ve umut kaynağı olduğunu belirtti.

- Hastane koridorlarına resim yaptılar

ANKARA - Kahramankazan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi'nin kursiyerleri Kahramankazan Devlet Hastanesi palyatif bölümünde yatan hastalar için duvarları resimlerle süsledi.

Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin Palyatif bölümüne umut ışığı saçan resimler çizildi. Hastaların modunu ve moralini yükselterek, huzurlu bir ortam oluşturmak için hastane duvarlarına sanatı yansıtan kursiyerler hastalardan olumlu dönüşler aldığını belirtti. Alparslan Türkeş Kültür Evi'nin resim öğretmeni Ayfer Bozkurt öğrencileriyle birlikte yeteneklerini hastane duvarlarına yansıttı. Kursiyerler yeşillik, manzara, çiçek, su, leylek gibi motifler çizerek rengarenk bir sanat eseri çıkarttılar. Hastalar ise duvarları renklendiren resimlerin hem iç açıcı olduğunu hem de moral ve umut kaynağı olduğunu belirttiler.

Kursiyerler onlara bu fırsatı sunan ve her konuda desteğini sağlayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Devlet Hastanesi Alparslan Türkeş Kahramankazan Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 16 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Vapur seferleri iptal mi? 16 Aralık vapur seferleri iptal edildi mi? Hangi vapur hatları iptal edildi? Hafta içi maçlar oynanmayacak mı, Salı - Çarşamba Süper Lig iptal mi? Odun ateşinde ızgara lüfer tarifi! Mangalda ızgara lüfer nasıl yapılır (YAPIŞMADAN)? Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Troy ismi değişecek mi? Troy yeni ismi ne olacak? 16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (16 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 16 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title