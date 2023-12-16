Hastane duvarları sanatla renklendi

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi'nin kursiyerleri, Kahramankazan Devlet Hastanesi palyatif bölümünde yatan hastalar için duvarları resimlerle süsledi. Hastalar, renklendiren resimlerin moral ve umut kaynağı olduğunu belirtti.

- Hastane koridorlarına resim yaptılar

ANKARA - Kahramankazan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi'nin kursiyerleri Kahramankazan Devlet Hastanesi palyatif bölümünde yatan hastalar için duvarları resimlerle süsledi.

Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin Palyatif bölümüne umut ışığı saçan resimler çizildi. Hastaların modunu ve moralini yükselterek, huzurlu bir ortam oluşturmak için hastane duvarlarına sanatı yansıtan kursiyerler hastalardan olumlu dönüşler aldığını belirtti. Alparslan Türkeş Kültür Evi'nin resim öğretmeni Ayfer Bozkurt öğrencileriyle birlikte yeteneklerini hastane duvarlarına yansıttı. Kursiyerler yeşillik, manzara, çiçek, su, leylek gibi motifler çizerek rengarenk bir sanat eseri çıkarttılar. Hastalar ise duvarları renklendiren resimlerin hem iç açıcı olduğunu hem de moral ve umut kaynağı olduğunu belirttiler.

Kursiyerler onlara bu fırsatı sunan ve her konuda desteğini sağlayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a teşekkürlerini ilettiler.