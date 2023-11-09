Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, Atatürk'ü anma konseri düzenledi

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında düzenlenen '85 Yıllık Özlem' konseriyle andı. Konserde, birçok eser seslendirildi ve özel bir repertuvar hazırlandı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında "85 Yıllık Özlem" konseriyle andı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda düzenlenen "85 Yıllık Özlem" konserinde, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrasını duayen şef Rengim Gökmen, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosunu ise Elnara Kerimova yönetti.

Piyanistler Melis Soyarslan Ataç ve Deniz Kuvandık'ın sahne aldığı konserde, mezzo soprano Ayşe Dağıstanlı Parlar, tenor Çınar Onur Öner ve bas bariton Umut Kosman eserler seslendirdi.

Konserde, Francis Poulenc'in "İki Piyano Konçertosu", Ahmed Adnan Saygun'un "Eski Üslupta Kantat", Faik Canselen'in ise "Büyük Atamıza Kantat" eseri ile Gabriel Faure'nin "Pavane Op.50" eserleri yer aldı.

Ayrıca Prof. Dr. Hatıra Ahmedli Cafer'in "Güçtür Feleğin Yayı" eserinin ilk seslendirilişi yapıldı.

Konserde seslendirilen eserlere ilişkin AA muhabirine bilgi veren şef Rengim Gökmen, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Tiyatrosunun tarihi bir okul olduğunu ve Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu söyledi.

10 Kasım dolayısıyla Atatürk'ü anmak için özel bir repertuvar hazırladıklarını belirten Gökmen, repertuvarda bu yıl ilk kez yabancı eserlerin de yer aldığını ifade etti.

Hatıra Ahmedli Cafer'in bir eserinin ilk seslendirişini yaptıklarını ve bunun kendileri için çok heyecan verici olduğunu belirten Gökmen, "Konserimize katılan Ankara TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu çok nitelikli bir koro, nitelikli ses üreten çok temiz ve düzgün bir müzik anlayışına sahip bir koro. Koro şefleri Elnara Kerimova yönetiminde son derece başarılı konserlere imza atıyorlar. Burada da gerçekten öyle bir konsere tanıklık ediyoruz." diye konuştu.

Gökmen, Ahmed Adnan Saygun'un, iki yüzyıl öncesinin üslup ve tekniğiyle bestelemiş olduğu, sözleriyle Kurtuluş Savaşı'nı ve Türk milletinin destanlaşmış mücadelesini anlatan korolu bir eserin yer aldığını aktardı.

Konserin ücretsiz olduğunu bildiren Gökmen, tüm Ankara halkını bu anma konserine davet etti.