Guggenheim Müzesi'ndeki temizlik işçilerinin 9 aylık grevi anlaşmayla sona erdi
AA - Şenhan Bolelli - Kültür Sanat
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İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao kentinde bulunan Guggenheim Müzesi'nde 9 aydır grevde olan temizlik işçileri, talep ettikleri maaş artışını aldı.
İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao kentinde bulunan Guggenheim Müzesi'nde 9 aydır grevde olan temizlik işçileri, talep ettikleri maaş artışını aldı.
Guggenheim Müzesi'nde çalışan 18 temizlik işçisinin 11 Haziran 2021'den bu yana sürdürdükleri grev, bağlı oldukları şirketle vardıkları anlaşmayla sona erdi.
İşçiler, 284 günlük grevin ardından yüzde 20 maaş artışıyla yıllık 23 bin 500 avroluk brüt ücret karşılığında anlaşma sağladı.
Müze önünde dans ederek kutlama yapan temizlik işçilerine halk da destek verdi.
İşçiler, grev sürecinde seslerini duyurmak için müze önünde turistlerle futbol oynamıştı.
AA / Şenhan Bolelli - Kültür Sanat