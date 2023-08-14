Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezinde öğrencilere yönelik açılan ücretsiz resim kursu ilgi görüyor. Kütahyalı ressam Sebahat Sarıoğlu tarafından verilen kurs, çocuklara resmi sevdirmeyi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Kurs sonunda öğrencilerin yapıtları sergilenecek.

Geleceğin ressamları bu kursta yetişiyor

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezinde öğrencilere yönelik açılan ücretsiz resim kursu ilgi görüyor

KÜTAHYA - Kütahyalı ressam Sebahat Sarıoğlu, geleceğin ressamlarını yetiştiriyor.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezinde öğrencilere yönelik açılan ücretsiz resim kursu ilgi görüyor.

Aynı zamanda Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı da olan ressam Sebahat Sarıoğlu, 7 yaş üstü kursun her hafta Cumartesi günleri devam ettiğini ifade etti.

Sarıoğlu, "Burada yaz kış kurslarımız devam ediyor. Amacımız küçük çocuklara resmi sevdirmek, resmi aşılamak. Onların boş zamanlarında internet ortamından biraz olsun uzaklaştırmak. Resme başlayan çocuklarımız bunu evde de devam ettiriyor. Bu kursla biz, içinde resim sevgisi olan öğrencilerin bu yeteneği dışı çıkartmış oluyoruz. Geleceğin ressamlarını yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Sarıoğlu, öğrenciler tarafından yapılan tabloların kurs sonrası sergileneceğini dile getirdi.