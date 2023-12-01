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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Dünya Engelliler Günü için mesaj yayımladı

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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, engellilerin yaşadığı sorunların çözümüne dikkat çeken Çolak, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için yayımladığı mesajında, toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin yaşadığı sorunların çözümüne dikkat çekerek, "Engelli vatandaşlara sağlanan imkanlar ve engellilerin karşılaştıkları sorunları çözüme ulaştırmada kaydedilen mesafe, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesidir. Bu bakımdan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilik konusundaki toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması açısından önemli bir gündür" ifadelerini kullandı.

"Empati, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı daima canlı tutmalı ve engelli insanlarınıza yalnız olmadıklarını göstermeliyiz"

Rektör Prof. Dr. Çolak, mesajının devamında şunları kaydetti: "Fiziksel ya da zihinsel engele sahip insanlarımızın hayata uyum sağlamalarını ve günlük ihtiyaçlarını rahatça gidermelerini sağlamak, devletimiz ve toplumumuzun önemli bir sorumluluğudur. Bakım, iyileştirme ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymakta olan engelli vatandaşlarımız için bu hizmetlerin ulaşılabilir hale getirilmesi ve çevre koşullarının olumlu yönde değiştirilmesi, hem engelli insanlarımız hem de aileleri için çok önemlidir. Doğuştan olduğu kadar yaşamın ilerleyen evrelerinde de oluşabilecek engelliliğin her şeyden önce sevgi, şefkat ve dayanışma ile aşılabileceğini unutmamalıyız. Empati, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı daima canlı tutmalı ve engelli insanlarınıza yalnız olmadıklarını göstermeliyiz. Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın arttığı ve engellilerimizin tüm sorunlarının çözüme kavuştuğu günleri görmek dileğiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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