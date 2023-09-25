Erzurum'da Maket Sanatçısı Lokman Kalaycı'nın Ahşap Fener Mumluklarına Yoğun İlgi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan maket sanatçısı Lokman Kalaycı, doğadan topladığı atık cam ve ahşap parçalarından yaptığı çalışmalarla büyük ilgi görüyor. Özellikle ahşap fener mumluklarına olan talep nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlanan Kalaycı'nın el emeği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan maket sanatçısı Lokman Kalaycı, özellikle doğadan topladığı atık cam ve ahşap parçalarından yaptığı çalışmalarla ilgi görmeye devam ediyor.

Uzundere'nin Pulur Mahallesi'nde yaşayan Lokman Kalaycı, maket sanatına olan tutkusu ve becerisi ile tanınıyor. Doğadan topladığı malzemelerle birbirinden güzel maketler yapan Kalaycı, bu günlerde ahşap fener mumluk yapımına odaklanarak, Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor.

Kalaycı, atölyesindeki son tadilatın ardından birçok farklı maketin üretimine imkan sağladığını anlatarak, "Yıllardır maket sanatıyla uğraşmanın verdiği deneyimle, el işçiliği ve özgün tasarımlarla müşterilerine benzersiz eserler sunmaya çalışıyorum" dedi.

Fener mumluklarına olan talebin yüksek olması nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlandığını ifade eden Lokman Kalaycı, 13 yıllık deneyimiyle müşterilerinin beklentilerini karşılamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti. Lokman Kalaycı'nın maket sanatındaki başarısı ve el emeği ürünleri, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Lokman Kalaycı'yı İzmir'den ziyarete gelen tır şoförü Selçuk Eryaz da maket satın alarak, "Lokman arkadaşımızı sosyal medyadan takip ediyordum. Yolum bu tarafa düşünce atölyesini ziyaret ettim. Yaptığı maketler doğal olduğu için tercih ediliyor, yakınlarıma ve sevdiklerime hediye etmek üzere ben de birkaç tane maket almak için yolumu değiştirip buraya geldim" dedi. - ERZURUM