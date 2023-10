Emekli Öğretmen Ayşe Ünver, Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılında Yaptığı Çalışmayı Anıtkabir'de Sergilemek İstiyor

Emekli öğretmen Ayşe Ünver, Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı nedeniyle bundan 42 sene önce yaptıkları anlamlı çalışmayı gözü gibi saklıyor. Ünver, en büyük hayalinin bu anlamlı çalışmayı Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Anıtkabir'de sergilemek olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100'üncü yaş günü anısına 42 yıl önce yapımına başlanan "Topraklarla Türkiye Haritası" çalışması Denizli'de yaşayan emekli öğretmen Ayşe Ünver (75) tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hediye edildi. Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yıl dönümü anısına 42 yıl önce yapımına başlayıp, yıllar içinde tamamlayan emekli öğretmen Ayşe Ünver, "Cumhuriyet'imizin 100 yılını kutlayarak başlamak istiyorum. Daha nice yüzyıllar kutlanması en büyük arzumuzdur, kutlu olsun" dedi.

"Devletlerin tarihlerinde nice yüzyıllar geçer, ama öyle yüzyıllar vardır ki hem o devletleri, hem de dünyayı değiştirir. İşte böyle bir yüzyılı tanıtan bir çalışmadan bahsederek Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir defa daha şükran ve minnetle anıyorum" diyen Ayşe Ünver, "Yıl 1881, aradan geçti 100 yıl, 1981 oldu. İşte o yılda görevli olduğum Denizli Kız Meslek Lisesinde bir çalışma başlatmıştım. Her 19 Mayıs'ta Samsun'dan Atamızın huzuruna toprak götürülmesinden esinlenerek, 67 vilayetimizin valiliklerine birer dilekçe ile birer kese yollayıp, bir hatıra yazısı, bir miktar toprak ve varsa kum istedim. Gelen bu toprakları her ilin kendi sınırları içinde kullanarak bir Türkiye haritası oluşturdum. Bu harita üzerinde Atatürk'ün İstanbul'dan; Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara yolculuğunu simgeleyen ışıklı bir yol, bu yolda da Bandırma Vapuru Atatürk ve Nene Hatun heykeli, Ankara'yı temsilen Türk bayrağı ve Atatürk portresi yer almaktadır. Her ilde Atatürk'ün imzası ve o il ile ilgili önemli tarihler bulunmaktadır. Bunların haricinde valilerimizden gelen yazılarla 'Türkiye'de 100'üncü Yıl Kutlanırken' isimli bir kitap oluşturdum. Haritanın tamamlanması yıllar içinde olmuştur" dedi.

"Bu eseri Anıtkabir'de Atatürk'e ve Türk halkına sunmak istiyorum"

Çalışmalarına çok büyük emek verdiklerini ve bundan dolayı da titizlikle koruduklarını anlatan Ünver, "Kitap okunduğunda haritanın tamamlanış tarihi görülmektedir. Denizli'ye ait olan yazı 1981 yılında başka bir ilde görevliyken, 3 sene sonra Denizli Valisi olarak atanan Vali Sami Sönmez'in yazısıyla tamamlanmıştır. İşte bu umutla dünyada bir ilk olduğuna inandığım bu eseri Anıtkabir'de Atatürk'e ve Türk halkına sunmak, ona layık bir davranış olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca eserin oluşmasında yardımcı olan il valilerimize, öğrencilerime ve eşim İlhan Ünver'e teşekkürler ediyorum" diyerek sözlerini bitirdi. - DENİZLİ