Diyarbakır'da Burma Kadayıfı ile Kadayıf Dolması Arasında Tatlı Rekabet

Diyarbakır'da düzenlenen fuara coğrafi işaret tescilli Burma Kadayıfı ile Kadayıf Dolması arasında yaşanan tatlı rekabet damga vurdu. Erzurum Ticaret Borsası'nın öncülüğünde tecilli 54 ürünün sergilendiği fuar, yöresel lezzetlerin yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Her iki tatlıyı yapan ustalar, kendi kadayıflarının daha güzel olduğunu iddia etti.

Diyarbakır'da düzenlenen fuara coğrafi işaret tescilli Burma Kadayıfı ile Kadayıf Dolması arasında yaşanan tatlı rekabet damga vurdu.

Fuarda Erzurum Ticaret Borsası'nın öncülüğünde tecilli 54 ürününü stantlarda sergilendi. Yöresel lezzetlerin yanı sıra kültürel etkinlikler, yarışma ve panellerin düzenlendiği organizasyona Diyarbakır Burma Kadayıfı ile Erzurum Kadayıf Dolması arasında yaşanan tatlı rekabet damga vurdu. Her iki tatlının da ustaları kendi kadayıflarının daha güzel olduğunu iddia ederek özelliklerini sıraladı.

Erzurumlu Kadayıf ustası Ömer Geyik, özellikle Ramazan aylarında sofraların vazgeçilmezi olan kadayıf dolmasının soğu iklim şartlarında enerji verdiğini belirtti. Stantlarda katılımcılara kadayıf dolması ikram eden Geyik, "Kadayıf dolması yüzyıllar önce evlerde yapılırdı. Ninelerimizden bizlere kalan bu lezzet, soğuk iklim şartlarında performansı artırır üşümeyi önler. Kadayıf dolmasının en önemli özelliği içerisinde bolca ceviz bulunmasıdır. Tabi şerbeti de özeldir. Erzurum'un tescilli bu tatlısı fuarda ilgi odağı oldu" dedi.

Burma kadayıfın farklı yöntemler ile hazırlandığını belirten Diyarbakırlı usta Metin Bakır ise "Erzurum'un kadayıf dolması meşhurdur. Ama bizim burma kadayıfımız da meşhurdur. Kadayıf dolması biraz daha dışı çıtır içerisi yumuşak, bizim ki ise hem altı hem üzeri aynı kıvamdadır. Bizimki biraz daha farklıdır" diye konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Erzurum'un fuara büyük değer kattığını belirtti. Her iki toplumunda kültüründe kadayıfın olduğunu dile getiren Başkan Kaya, "Dolayısıyla Erzurum standına bir akın oldu. İnsanlarımız kadayıfı duyunca ayrım yapmadan gelip tadına baktı. Her ikisi de güzeldir, her ikisi de bizim kültürümüzde vardır. Ancak bizim ki biraz daha farklı" diye konuştu.

Erzurum Ticaret Borası Başkanı Hakan Oral ise, bu yılki fuarda onur konuğu olarak Erzurum'un davet etmeleri nedeni ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'ya teşekkür etti. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte şehrin bütün coğrafi tescilli ürünlerini sergiliyoruz. Tabii yer Diyarbakır olunca kadayıflarımız rekabet içinde oldu, bu rekabet tabi tatlı bir rekabet. İkisi de coğrafi tescilli, burma kadayıfımız ayrı bir güzelliğe sahip. Burma kadayıfı ustaları bizimki daha güzel diyor. Bizim ustalarımız da aynı şekilde. Bizde farklı olarak yumurta kullanılıyor. Diyarbakır burma kadayıfı güzel ama sanki bizi ki biraz daha güzel gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı. - ERZURUM