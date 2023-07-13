Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni inceledi. Sahne, Gaziantep'in gelişimine katkı sağlayacak ve bölgede eşi benzeri olmayan bir konsept ile hizmet verecek.

Bakan Ersoy, D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni inceledi

Başkan Fadıloğlu, yapıyla ilgili bilgi verdi

GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte inceldi.

Gaziantep'in gelişmiş ve yaşanabilir kentler sıralamasında yükselmesine katkı sağlayacak D.T. Şehitkamil Sahnesi tamamlandı. Yapımı kısa süre içerisinde tamamlanan ve bölgede eşi benzeri olmayan bir konsept ile hizmet verecek D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Bülent Öztürk ile birlikte gezerek inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yapıyla ilgili bilgiler verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının içerisinde tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunduğu bilgini verdi.