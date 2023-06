Avcılar Belediyesi Kültür-Sanat Kursları Mezunlarını Sahneye Taşıyor

Avcılar Belediyesi'nin kurslarında eğitim gören kursiyerler, yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Kursiyerler, gösterilerin ilk iki gününde 2 bin 200 seyirciyle buluştu.

Yıl boyunca Avcılar Belediyesi'nin kültür-sanat kurslarında 38 farklı branşta eğitim alan 12 bin kursiyer mezun oldu. Kent ve Kültür Evleri'nde devam eden yıl sonu etkinliklerinde kursiyerler, gitardan piyanoya, bağlamadan kemana, halk danslarından baleye kadar pek çok farklı dalda sahne alıyor.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliklere, ilk iki gününde 2 bin 200 kişi katıldı. Kursiyerlerin dikiş, takı tasarım, ahşap, resim gibi el sanatları branşlardaki el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği etkinlikler yarına kadar devam edecek.

Kursiyerlerin yıl sonu heyecanını paylaşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, şunları söyledi:

"Kültür ve sanatın gücüyle Avcılar'ımızı güzelleştiriyoruz. El sanatlarından görsel sanatlara, müzik ve enstrüman kurslarından kişisel gelişim kurslarına kadar 38 ayrı branşta on binlerce komşumuzu kültür ve sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür Merkezleri'miz dopdolu. Çocuklarımız ve komşularımız çok mutlu. Kültür ve sanatın her rengini yaşatarak sanatsever komşularımızın her zaman yanında olacağız."